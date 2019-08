Ônibus corujão circula com passageiro segurando a porta traseira, quebrada e com risco de cair

Um ônibus da linha 063-Corujão/Bom Jardim circulou com a porta traseira quebrada, com risco de cair, segurada por um passageiro na madrugada deste sábado (24). Segundo uma das pessoas que estavam no transporte, foi preciso esperar uma hora num local perigoso por um novo veículo para completar a rota.

De acordo com Aluízio Andrade, cozinheiro acostumado a usar a linha de ônibus na madrugada que gravou a situação em vídeo, apenas quando o passageiro que seegurava a porta desceu o veículo parou e houve a solicitação de um novo carro. Segundo ele, o coletivo com 25 passageiros ficou parado de 3h15 às 4h15 deste sábado, com as portas abertas.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) afirmou, em nota, que não é permitido circular com a porta aberta ou quebrada e os veículos nessa situação são substituídos na garagem ou no terminal.