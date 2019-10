A onça parda - puma concolor - macho, que foi encontrada há três meses no município de Reriutaba, a 70 km de Sobral, foi submetida a exames médicos no Zoológico Municipal Sargento Prata, em Fortaleza, onde se encontra desde 22 de julho, três dias após o resgate. A avaliação clínica prévia apontou que o animal está saudável. Ao todo, cerca de 40 exames foram realizados, com o acompanhamento de 25 profissionais.

De acordo com informações da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), foi a primeira vez em que uma bateria complexa de exames foi realizada com um animal silvestre deste porte no zoológico. Além de exames médicos, foi realizada uma biometria completa do animal, com análise de tecido muscular e de material genético.

Na bateria de exames, foram coletadas amostras de sangue, urina, material auricular e bucal. Além disso, foram realizados ultrassom, raio-x, exames oftalmológicos e odontológicos. Por fim, os veterinários efetuaram uma tentativa de coleta de sêmen, que não foi exitosa, pois foi constatado que o animal é pré-púbere, ou seja, não possui maturidade sexual.

Segundo Raphael Martins, biólogo e gerente de Parques da UrbFor, os exames ainda estão em fase de apuração e os resultados devem ser apresentados em cerca de 15 dias, para que "cada um, na sua área, faça a avaliação, e depois o grupo se reúna para discutir o resultado e chegar em um consenso, para saber se o animal tem condições de ir para reabilitação e, posteriormente, para soltura".

Enquanto os resultados não chegam, de acordo com o biólogo, a onça segue no zoológico, mas não está em exposição. "Apesar de ela ser um animal muito tranquilo, não está em exposição porque estamos fazendo a avaliação. Para evitar influência externa, ou algum outro estresse, ela está lá resguardada", afirma Raphael, destacando que, mesmo assim, o local em que a onça está é visível aos visitantes, mesmo sem estar exposto.

Relembre o caso

Moradores do distrito de Campo Lindo, no município de Reriutaba, capturaram a onça no dia 19 de julho. O animal foi encontrado ao sair de uma mata próxima à Rua Antônio.

Após a captura, uma viatura de Fortaleza foi acionada para resgatar o animal. Ela foi encaminhada para o zoológico em que está alojada até o momento, de forma temporária, mas ainda sem prazo e destino confirmados para ser novamente transferida.

A Urbfor garante que a onça segue em um local reservado, sofrendo o mínimo possível de interferências externas. Os profissionais do zoológico estão acompanhando o desenvolvimento do animal, para que seja elaborado um diagnóstico etológico, avaliando o comportamento da onça em uma possível reinserção à natureza.