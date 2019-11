Oito voos são desviados no Aeroporto de Fortaleza após problema na iluminação da pista

Oito voos com destino ao Aeroporto de Fortaleza precisaram ser desviados na madrugada desta segunda-feira (25) devido a um problema técnico na iluminação na pista de pouso de decolagem.

De acordo com a Fraport, administradora do aeroporto, o problema técnico no sistema de balizamento durou 45 minutos e afetou 7 voos domésticos e um internacional, que foram alternados para Natal e Recife.

A maior parte dos voos eram da Latam. Sedundo a companhia aérea, os passageiros das 7 aeronaves deles que precisaram ser desviadas receberam toda a assistencia necessária.

Contudo, os transtornos não puderam ser evitados. O consultor empresarial Robinson Martins disse que foi informado por atendentes da Latam que o probelma foi causado por um princípio de incêndio. Ele tinha como destino São Paulo e estava com voo marcado para as 04h05, mas teve a viagem remarcada para as 6h45.

Já a operadora de telemarketing Erica Miami, gestante de 6 meses, vinha de São Paulo com destino a Terezina, fazendo uma conexão em Fortaleza. Contudo, o voo foi desviado e ela só chegou à Capital por volta de 3h. Por volta das 6h30, ela ainda não sabia quando conseguiria embarcar para o destino final.