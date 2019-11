Oito trechos de praias de Fortaleza estão impróprios para banho; saiba quais são

Quem deseja aproveitar o feriadão da Proclamação da República para ir à praia, neste dia 15 de novembro, deve evitar pelo menos oito trechos de Fortaleza. Pontos das Praias do Mucuripe, Vila do Mar e Barra do Ceará estão impróprios para banho, conforme boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O trecho em que estão sendo realizadas as obras de engorda do Aterro da Praia de Iracema não foram analisados (entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema, entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira, entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar, e entre os Espigões da Rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa).

Interior

Já fora dos limites da Capital, todos os 35 pontos avaliados pelo órgão estão próprios para banho – a exceção é a Praia da Baleia, em Itapipoca, que consta como “em estado de alerta” no boletim.

Apesar disso, a orientação da Semace é a de que “banhistas, pescadores e marisqueiros observem a área escolhida para o lazer ou trabalho, e rejeitem a praia em caso de avistamento de óleo na areia ou no mar”. Nestes casos, a informação deve ser repassada para a prefeitura local.

A análise dos mares de Fortaleza e do Ceará faz parte do Plano Emergencial de Balneabilidade, executado para informar sobre a qualidade da água nas 22 praias atingidas pelo óleo derramado em alto mar.

Manchas de óleo

Pelo menos cinco pontos de praia do Ceará ainda apresentam “vestígios esparsos” de manchas de óleo, com até 10% de contaminação, segundo boletim atualizado pelo Ibama nessa quinta-feira (14): Icaraí de Amontada, Lagoinha, Paracuru, Praia de Pecém e Praia do Diogo (Futuro). Em outras 27 localidades vistoriadas pelo órgão, não foi verificada a presença do material tóxico.

Pontos próprios para banho em Fortaleza

Leste

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó.

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol do Mucuripe até a rua Ismael Pordeus

Posto 11 - Farol do Mucuripe

Centro

Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário



Oeste

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

Pontos próprios para banho no Ceará

Litoral Oeste

Icaraí

Tabuba

Cumbuco

Lagamar do Cauípe

Pecém

Taíba

Paracuru

Lagoinha

Flecheiras

Mundaú

Baleia (Estado de alerta)

Icaraí de Amontada

Almofala

Arpoeiras

Jericoacoara

Camocim - Próximo a travessia das balsas.

Bitupitá

Cruz - Praia do Preá

Litoral Leste

COFECO

Porto das Dunas

Prainha

Presídio

Iguape

Barro Preto

Batoque

Barra Nova

Tabubinha

Morro Branco Velho

Praia das Fontes

Canto Verde

Pontal de Maceió

Canoa Quebrada

Majorlândia

Quixaba

Redonda