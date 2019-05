Oficina gratuita no Mercado das Flores ensina público a montar arranjos e buquês para o Dia das Mães

Não apenas oferecer flores, mas abrir horizontes para que sejam elas entregues da melhor forma possível. Esse foi o objetivo da oficina de treinamento de arranjos e buquês realizada neste domingo (12), no Mercado das Flores, no bairro Joaquim Távora.

A atividade, gratuita e ministrada pela florista Janaína Freitas, foi pensada exatamente para contemplar o Dia das Mães; não à toa, tudo foi planejado para elas. A intenção foi montar um arranjo redondo, utilizando instrumentos simples, encontrados em casa.

A intenção da oficina foi apresentar ao público como montar um arranjo redondo Foto: Natinho Rodrigues

O que se observou, contudo, para além das mães, foi um público diverso, ávido para conhecer técnicas de como deixar as flores ainda mais apresentáveis àquelas que amamos.

A pedagoga Carolina Rodrigues foi uma dessas pessoas. Sem filhos, ela menciona que, até mesmo para a área profissional na qual se dedica, os ensinamentos da oficina podem ser úteis.

“Quem, feito eu, convive muito com familiares, é sempre bom ter um arranjo presente em festejos, por exemplo. Deixa tudo com mais harmonia. Fora que, na área de Pedagogia, essa decoração de ambientes também é muito importante”, destaca.

Por sua vez, a dona de casa Anne Brito, mãe do pequeno Miguel, de 5 anos, reforça a leveza que a flores, em buquê, conferem aos espaços, e adianta: “No próximo, com certeza sou que vou fazer um arranjo. E, quem sabe, no futuro, até eu possa produzir para vender?”.

Ocupação

Dono de uma maiores produtoras de flores do País, Roberto Reijers foi um dos idealizadores da iniciativa e explica que, para além da homenagem às mães, o workshop serviu para promover a circulação de pessoas no Mercado das Flores.

“Esse é um espaço novo, construído pelos produtores de flores aqui do Ceará, onde é possível encontrar grande variedade de espécies de flores, plantas etc. Aproveitamos o dia, então, tanto para divulgar o local como preparar algo especial para as mães”.

Ele destaca ainda que, para o mercado de floriculturas, esta é a principal data do ano, tendo em vista que, a nível nacional, o aumento do número de vendas de flores cresce em até 40%.

Feito comemorado pela florista Janaína Freitas. “O propósito é sempre levar alegria para elas todos os dias porque o Dia das Mães é diário”, finaliza.