Obras para duplicação da Avenida Alberto Craveiro provocam bloqueios na BR-116

As obras de duplicação do viaduto da Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza, provocará bloqueios no km 3 da BR-116 a partir desta quarta-feira (25). As interrupções no trânsito serão noturnas, entre as 22h e as 5h, até o dia 30, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf). Ao todo, serão quatro etapas de bloqueios.

A ação é feita com a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), sendo dividida em 4 etapas, o que acarretará em desvios para os condutores.

Na primeira fase, que ocorre na noite desta quarta-feira (25), o trecho da marginal da BR-116 no sentido interior que fica no trevo do viaduto será bloqueado. Quem vem pela Av. Gov. Raul Barbosa para acessar a rodovia rumo ao interior, deve seguir pela Alberto Craveiro, mantendo-se à esquerda e passando por debaixo do viaduto da Avenida Senador Carlos Jereissati, e realizar o primeiro retorno

A segunda etapa ocorre na quinta e na sexta-feira (26 e 27). Os dois sentidos do leito principal da rodovia serão interditados. O condutor que segue rumo ao Centro precisa acessar a marginal como desvio. Quem trafega no sentido do interior, tanto o leito principal, quanto o da marginal estarão interrompidos. Assim, o desvio será o mesmo do dia anterior, pela Avenida Alberto Craveiro.

No sábado e no domingo (28 e 29), ocorre a terceira etapa, envolve a interdição do leito principal e da marginal da BR-116 no sentido centro. O motorista que trafega ou deseja acessar a rodovia em direção ao Centro, deverá tomar o desvio pela Avenida Gov. Raul Barbosa e na rotatória pegar a terceira saída para a Rua Capitão Aragão, para voltar para a rodovia.

Por fim, na última fase, apenas o trecho da marginal da BR-116 no sentido Centro ficará bloqueado.uem segue pela marginal deverá acessar o leito principal da rodovia para realizar o desvio. Os motoristas que trafegam a partir da Avenida Alberto Craveiro e quiserem pegar a rodovia no sentido centro, deverão seguir pela Avenida Gov. Raul Barbosa e na rotatória pegar a terceira saída para a R. Capitão Aragão