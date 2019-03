Obras no Anel Viário serão concluídas até o fim do ano, diz Camilo Santana

O governador Camilo Santana garantiu que a obra de duplicação do Anel Viário será entregue até o fim de 2019. O anúncio foi feito durante pronunciamento em redes sociais na manhã desta terça-feira (12). O gestor disse ainda que a continuidade dos trabalhos foi prejudicada por conta da época de chuvas.

“Sempre nesse período de chuva a obra dá uma diminuída na velocidade por conta dos danos e da dificuldade de obras de estradas com as chuvas. Mas a obra está bem. Nossa meta é entregar toda pronta ainda esse ano”, afirmou.

Com 32 quilômetros de extensão, o Anel Viário liga o Eusébio à Caucaia, passando por Itaitinga, Maracanaú e Maranguape. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as obras de duplicação começaram há mais de sete anos, mas foram paralisadas em dezembro de 2015 devido à rescisão de contrato com a construtora responsável. Os trabalhos foram retomados em 2017 e ainda não foram concluídos.

O Departamento Estadual de Rodovias (DER) explica que o tráfego em pista duplicada nos 32 quilômetros de extensão do Anel Viário está liberado desde o último dia 19 de fevereiro. Até o momento, segundo o órgão, também foram finalizadas as pontes localizadas sobre o Rio Coaçu, Rio Gavião e Rio Siqueira, além de quatro viadutos: entroncamento da CE-065, BRs-020/222, Nova Metrópole e Tronco Norte. Atualmente, os serviços estão intensificados na implantação do viaduto da CE-040, no Eusébio.