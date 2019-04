Obras na Leste-Oeste começam debaixo de chuva, mas sem congestionamento

As obras na rede de tubulação na Av. Leste-Oeste, em Fortaleza, foram iniciadas nesta quarta-feira (3) debaixo de chuva. Devido às obras, o trecho no sentido Barra do Ceará/Beira Mar, entre as ruas Álvaro de Alencar e Dom Hélio Campo, teve de ser interditado, fazendo com que motoristas precisem seguir pela Avenida Pasteur. Neste primeiro dia de obras, não foi registrado engarrafamento.

O trabalho é na rede de esgoto e deve substituir 48 metros de tubulação segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Para os desvios, os motoristas depois de fazerem uma conversão à direita na Av. Pasteur, devem dobrar à esquerda na Av. Francisco Sá, seguir pela Av. Tenente Lisboa e dobra novamente à esquerda na Rua Santa Rosa e, por último, à direita para voltar para a Av. Leste-Oeste.

As ruas Álvaro de Alencar e Dom Hélio Campo devem ser liberadas no fim deste mês.