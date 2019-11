Obras de requalificação do Passeio Público começam em novembro, diz Prefeitura de Fortaleza

O Passeio Público, considerada a praça mais antiga de Fortaleza, localizada no Centro, passará por obras de requalificação que contemplam novo paisagismo, requalificação das calçadas, restauro das estátuas e demais elementos históricos, além de melhorias de acessibilidade.

A ordem de serviço para a realização das intervenções foi assinada no início da tarde desta terça-feira (12), pelo prefeito Roberto Cláudio e o secretário da Cultura Gilvan Paiva. As obras estão orçadas em R$ 939.162,22. As intervenções começam ainda no mês de novembro e a obra está prevista para ser entregue em julho de 2020.

Também receberão reparos elementos históricos de importante valor como estátuas, a caixa d'água e a mureta que circunda a praça.

Para o prefeito, é preciso que haja pressa em oferecer aos fortalezenses o equipamento preservado e apto para a ocupação. "A ideia é fazer uma reforma realmente significativa que recupere e restaure este patrimônio tombado. Não só esta, mas outras praças que dizem respeito à identidade de Fortaleza precisam ser valorizadas para a população conhecer, frequentar e serem objetos de visitação turística também. Acima de tudo isso, está a construção da nossa identidade", disse.

Funcionamento do Café Passeio

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), o Café Passeio, único estabelecimento que possui permissão do Município para funcionar na praça, irá funcionar normalmente.