Obras de estação do metrô interditam trecho da Av. Santos Dumont por um ano

A construção da Estação Colégio Militar, do Metrô de Fortaleza (Metrofor), vai causar mudanças no trânsito a partir de domingo (9), no trecho que fica entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli, na Aldeota. O bloqueio, que será por 12 meses, vai envolver um total de seis ruas, o que vai requerer atenção dos condutores com relação aos desvios.

A obra faz parte da implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, que vai ligar o Centro da capital ao Bairro Papicu.

A Estação Colégio Militar é a terceira de um total de cinco estações previstas no percurso da linha, que conta ainda com as estações Tirol, Chico da Silva Leste, Nunes Valente e Papicu.

Desvios serão realizados a partir de domingo e se estenderão pelo prazo de 12 meses

Desvios

Fique atento abaixo aos desvios que os condutores terão de realizar a partir do próximo domingo (9):

Os motoristas que seguem na Avenida Santos Dumont, deverão dobrar à direita na Rua Dona Leopoldina, à esquerda na Rua Franklin Távora, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita na Avenida Santos Dumont.

Os condutores que trafegam pela Rua Dona Leopoldina no sentido Praia de Iracema, o desvio deve ser feito entrando à direita na Rua Pinto Madeira, à esquerda na Rua J. da Penha, à direita na Rua Franklin Távora, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à esquerda na Rua Costa Barros retornando para a Rua Dona Leopoldina.

Outras opções de rota

Os motoristas também podem optar como rota alternativa à Avenida Dom Manuel no sentido Sul/Norte, entrando pela direita na Rua Pinto Madeira, depois à esquerda na Rua João Cordeiro e logo após à direita na Avenida Santos Dumont.

Além dos itinerários já mencionados, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) oferece como sugestão a utilização da Avenida Antônio Sales, Avenida Heráclito Graça e da Rua Pereira Filgueiras como opções de rotas alternativas no sentido Centro/Aldeota.

Ruas que vão ter a circulação alterada:

Rua Dona Leopoldina (entre Avenida Santos Dumont e Franklin Távora) terá sentido invertido, passando a operar no sentido praia/sertão.

Rua Franklin Távora (entre a Dona Leopoldina e Nogueira Acioli) terá sentido de circulação invertido, passando a operar no sentido Centro/Aldeota.

Rua Nogueira Acioli (entre a Rua Franklin Távora e Santos Dumont) passará a operar em sentido único de circulação (sertão/praia)

Linha Leste do Metrô

A 1ª fase da Linha Leste do metrô de Fortaleza terá 7,3 quilômetros de extensão e contará com uma estação de superfície (Tirol) e outras quatro subterrâneas (Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu).

O metrô vai garantir a integração da Linha Leste com a Linha Sul, no Centro, e com o VLT Parangaba-Mucuripe e o terminal de ônibus, no Papicu. Após concluído, terá capacidade para transportar até 150 mil passageiros por dia. Em até 15 minutos os passageiros deverão conseguir finalizar a viagem entre o Centro e o Papicu.