Obras de drenagem no Papicu geram desvios na Avenida Santos Dumont

As intervenções nas avenidas Santos Dumont com Engenheiro Santana Júnior, no Papicu, para requalificação do sistema de drenagem, geraram desvios no bairro Papicu. A obra ocorre há cerca de 10 finais de semana, mas neste mês, as intervenções começaram a ocorrer também de segunda a sexta-feira, o que tem gerado picos de congestionamentos em alguns horários do dia. A intervenção deve seguir até noite desta quinta-feira (31) e o trânsito normalizado na manhã seguinte.

Dois agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estão no local e orientam os condutores sobre o desvio, além das placas informativas. “Quem vai na Santos Dumont, no sentido Praia do Futuro, não pode entrar à direita na Avenida Engenheiro Santana Júnior. Tem que seguir na quadra adiante e entrar na Valdetário Mota e voltar na Andrade Furtado”, explica o gerente de operações e fiscalização da AMC, Disraeli Brasil.

Trânsito deve retornar a normalidade na manhã desta sexta-feira (1º)Camila Lima

Assim, desde sábado foi posicionado maquinário que toma espaço no cruzamento. Motoristas e pedestres reclamam de transtornos quando há maior congestionamento no local. Após a conclusão da obra, o asfalto deve ser reaplicado durante as madrugadas de quinta-feira (31) e de sexta-feira (1º) para sábado, quando o trecho deve ser liberado para o trânsito normal.

Anteriormente, a obra estava sendo realizada aos fins de semana, como os agentes do local informaram, e para finalizar as intervenções no sistema de drenagem do local foi necessário alterar as tubulações de telefonia.

Novo trecho

Em outro trecho, a Avenida Santos Dumont tem recebido também obras para a construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. A previsão é que a via seja liberada em 12 meses. Por conta disso, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) alterou o itinerário de 26 linhas de ônibus. A Estação Nunes Valente faz parte da linha Leste do metrô de Fortaleza, que terá 7,3 quilômetros de extensão e vai ligar o Centro da cidade ao Papicu.