Obra da Cagece deve interromper distribuição de água nesta quarta-feira na Regional II de Fortaleza

Bairros da Regional II de Fortaleza como Aldeota, Dionísio Torres, Meireles, Varjota e Mucuripe devem passar por interrupção no fornecimento de água nesta quarta-feira (12). O motivo é uma obra em tubulação na Aldeota realizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que vai acontecer das 8h às 18h.

O serviço acontece na Avenida Santos Dumont com Rua Nunes Valente e ocorre para viabilizar as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. Não será necessário realizar interdições, já que a ação da Cagece ocorre somente no canteiro central da via.

Apesar do sistema de distribuição de água ser religado logo ao fim do serviço, é possível que as torneiras sejam reabastecidas até 72 horas depois, em áreas mais altas ou distantes.