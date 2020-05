Óbitos por Covid-19 chegam a 2.251 no Ceará; Estado tem mais de 34,5 mil casos confirmados

O número de mortes provocadas pela Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), chegou a 2.251 no Ceará. Já em relação ao número de casos da doença, foram contabilizados 34.573, de acordo com os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados às 17h11 pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nesta sexta-feira (22).

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 19.270 casos e 1.548 óbitos pela doença. Em seguida vêm Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.174 e 1.117 casos, respectivamente.

A letalidade da doença, no momento, é de 6,5%. Em todo o Estado, 47.211 possíveis casos e 621 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, e 85.142 pessoas já foram testadas.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Os dados também mostram que 19.765 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então. Em comparação ao último informe do IntegraSUS, foram 628 pacientes a mais que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.

Testagem ampliada

A Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa) anunciou que vai ampliar seu sistema de testagem em massa para o novo coronavírus. Uma das estratégias é implementar um sistema de testagem drive-thru em dois shoppings da Capital com o foco em pessoas saudáveis. A previsão, de acordo com o titular da Sesa, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, é que em 10 dias o sistema começe a operar.

Esses locais de testagem em shoppings serão voltados para pessoas que não estão apresentando sintomas clássicos da Covid-19. A ideia, explicou Dr. Cabeto, é que o Estado passe a ter um inquérito sorológico para identificar as pessoas que já foram infectadas pela doença e estão protegidas, sabendo ainda em que áreas elas estão vivendo.Os dois estabelecimentos comerciais ainda não foram definidos.