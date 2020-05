Óbitos por Covid-19 chegam a 1.692 no Ceará; Estado tem mais de 14,4 mil pacientes recuperados

O total de óbitos confirmados pela infecção causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará chegou a 1.692, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 14h08 desta segunda-feira (18). O informe apontou, ainda, 26.107 casos confirmados da Covid-19.

A letalidade da doença no Ceará, até o momento, é de 6,7%. Ao todo, 39.984 possíveis casos e 489 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, e 65.220 pessoas já foram testadas em todo o Estado.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Os dados também mostram que 14.430 pessoas se recuperaram da Covid-19 até o início da tarde de hoje. Em relação à última atualização da plataforma, são mais 18 pessoas que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.

Fortaleza acumula 16.106 casos e 1.209 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Caucaia e Sobral vêm em seguida com 915 e 721 casos, respectivamente.