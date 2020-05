OAB Ceará realiza audiência pública virtual sobre o uso da cloroquina no tratamento de Covid-19

Para ampliar o debate sobre o uso de diferentes medicamentos para tratamento de pacientes com Covid-19, a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Ceará (OAB-CE) fará uma audiência pública virtual, nesta quarta-feira (27), às 14h, no canal da instituição no Youtube. O uso de substâncias como os antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina estarão no centro do debate.

Profissionais da Saúde com conhecimento sobre a cloroquina e hidroxicloroquina estarão no evento, como o infectologista e chefe do Departamento de Medicina Clínica Pro Tempore da Universidade Federal do Ceará (UFC), Anastácio Queiroz, e a médica imunologista, oncologista clinica e cientista Nise Yamaguchi - que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde após a saída de Nelson Teich.

> Após estudo sobre cloroquina, Sesa não recomenda o uso do medicamento no tratamento contra Covid-19

> Ministério da Saúde libera cloroquina para todos os pacientes com coronavírus

> OMS suspende temporariamente os ensaios clínicos com hidroxicloroquina por segurança

De acordo com o presidente da Comissão de Saúde da OAB-CE, Ricardo Madeiro, existem três correntes de reflexão sobre o uso dos antimaláricos no tratamento à Covid-19 entre médicos, estudiosos e pesquisadores - por isso a necessidade de promover esse debate. “[Existe] a não inclusão da hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento para Covid-19, [existe a] sua inclusão no tratamento e a inclusão na fase avançada”, pontua o presidente da comissão.

“Diante de toda essa polêmica, surgiu uma insegurança jurídica para as entidades públicas, privadas e para os profissionais médicos prescritores. Daí a necessidade de promover o debate científico sobre a matéria”, explica Ricardo.

Para a audiência remota, foram convidados profissionais e autoridades da área da saúde. O ofício para a realização do debate, encaminhado na última segunda-feira (25), foi assinado pelo presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas; pela vice-presidente, Vladia Feitosa; e pelo presidente da Comissão de Saúde, Ricardo Madeiro.

Confirmados

Algumas autoridade de Saúde do Estado já confirmaram presença no debate, como o superintendente da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, Marcelo Alcântara Holanda, que representará a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), e a secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel. A procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Isabel Porto, e a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, também garantiram participação.