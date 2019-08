Número de praias próprias para banho aumenta nesta semana

O boletim de balneabilidade emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira (9) aponta que 22 praias de Fortaleza estão próprias para banho. São 5 mais que o registrado no levantamento da semana passada.

Na Região Leste, onde ficam as praias do Futuro e Caça e Pesca, há 9 trechos liberados para os banhistas e 2 impróprios e, de acordo com o boletim, a praia está própria para as atividades de esporte e lazer.

A situação mais crítica está concentrada no lado Oeste da orla, onde apenas 5 pontos se encontram próprios para os banhistas.

A Semace recomenda que evitem o acesso ao mar logo após chuvas fortes. As precipitações podem contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias, carregando grande quantidade de esgotos, lixos e outros detritos por meio de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.

Importante

(P) Própria: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mL da amostra.

(I) Imprópria: Quando não atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 2.500 coliformes termotolerantes por 100 mL da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, tais como, presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.

Confira situação de cada trecho abaixo:

Próprios para banho:

FAIXA LESTE

02L - Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08 P 03L -

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07 P 04L -

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março P 05L -

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04 P 06L -

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04 P 07L -

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03 P 08L -

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02 P 09L -

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01 P 10L -

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

FAIXA CENTRAL

12C - Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol P 13C -

Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

15C - Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió P 16C -

Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema P 17C -

Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira P 18C -

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão P 19C -

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa P 20C -

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

FAIXA OESTE

22O - Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno P 23O -

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó P 24O -

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

29O - Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté P 30O -

Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

IMPRÓPRIOS



FAIXA LESTE

01L - Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó.

11L - Posto 11 - Farol

FAIXA CENTRAL

14C - Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

21C - Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário I

FAIXA OESTE