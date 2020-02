Número de mortes em rodovias federais no Ceará cai 12% em 2019, segundo balanço da PRF

O balanço operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta sexta-feira (7), aponta redução de 12,2% no número de mortes em acidentes nas rodovias federais. O percentual é referente à comparação com o ano de 2018.

Segundo a PRF, a redução é significativa por ser o menor índice de mortalidade registrado desde o ano de 2009, quando 141 pessoas morreram. Em 2019, 158 pessoas perderam a vida em acidentes nas BRs. O número de 2018 foi de 180 pessoas.

Acidentes

Em 2019, o número total de acidentes foi de 1.694, três a menos que em 2019, onde o número chegou a 1.697. Os acidentes considerados graves subiram de 561 para 565, entre os dois últimos anos. O total de feridos subiu cerca de 12% em comparação entre os respectivos anos, de 1.749 para 1.969.

De acordo com a PRF, as rodovias que concentraram o maior número de acidentes também são que possuem o maior volume de tráfego, são elas: BR-116 (com 41% dos acidentes), BR-222 (com 35% dos acidentes) e BR-020 (com 17% dos acidentes). As outras rodovias, juntas, apresentam apenas 6% dos acidentes.

Um outro destaque, segundo a PRF, foi do elevado número de apreensões de drogas e cigarros contrabandeados, o maior já registrado. No ano de 2019, os agentes apreenderam 1,36 tonelada de maconha, 1.730 unidades de anfetaminas, 996 quilos de cocaína e 2 quilos de crack. Sessenta pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas.