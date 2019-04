Número de mortes e acidentes nas BRs da Semana Santa no Ceará são os mais baixos dos últimos 5 anos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço no número de acidentes, feridos e mortos, durante a Semana Santa nas estradas federais do Ceará, nesta segunda-feira (22). Foram 13 acidentes, sendo três graves, com 15 pessoas feridas. Nenhuma morte foi registrada.

Balanço do n° de acidentes durante a Semana Santa nos últimos cinco anos/PRF OCORRÊNCIA 2019 2018 2017 2016 2015 Acidentes 13 26 36 50 46 Ac. Graves 3 10 7 6 8 Feridos 15 31 35 47 36 Mortos 0 4 2 4 2

No sábado (20), no km 19 da BR 116, no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza (RMF), a PRF prendeu um motorista de caminhão pelo uso de anfetaminas.

Outra ocorrência envolvendo droga, mas que ocorreu na sexta-feira (19), foi a apreensão de 25 kg de cocaína em um veículo, no km 53,4 da BR-304, em Aracati, no litoral do Ceará. Junto da droga os polícias prenderam dois homens e duas mulheres.

Em Milagres, no interior do Ceará, na quinta-feira (18) um condutor foi detido por dirigir sob influência de álcool.

A PRF também cumpriu dois mandados de prisão também na quinta-feira, um em Caucaia, na RMF, no km 23 da BR-222. O condutor de uma motocicleta foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município. O Outro mandado foi cumprido em Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, na BR 116, km 303. O motorista foi detido por existir um mandado de prisão em aberto contra ele. Segundo o condutor, ele havia ficado preso por tráfico de drogas em Minas Gerais e estava respondendo ao processo.