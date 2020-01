Novos semáforos e alterações de sentido são implantados na Av. Coronel Carvalho; confira mudanças

Cinco vias no entorno da Avenida Coronel Carvalho, que cruza bairros como Antônio Bezerra e Jardim Guanabara, têm novo sentido de circulação implantado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A avenida também recebeu dois novos semáforos com tempo exclusivo para pedestres, na última sexta-feira (24).

Os dispositivos estão localizados nos cruzamentos com a Av. Florêncio Matias e Rua Adolfo Sales. Além disso, as ruas Rio Tapajós, Antônio Arruda, Adolfo Sales, Filó e Av. Florêncio Matias têm circulação alterada:

• Rua Rio Tapajós terá sentido único leste/oeste entre a Av. Cel. Carvalho e Rua Antônio Arruda.

• Rua Antônio Arruda terá sentido de circulação único norte/sul entre as ruas Adolfo Sales e Rio Tapajós.

• Rua Adolfo Sales terá sentido único de circulação oeste/leste entre a Av. Cel. Carvalho e Rua Antônio Arruda.

• Rua Filó terá sentido único oeste/leste entre as avenidas Cel. Carvalho e Florêncio de Alencar.

• Av. Florêncio de Alencar terá sentido único leste/oeste entre a Av. Cel. Carvalho e Rua Filó.

De acordo com a AMC, mais dois semáforos serão instalados na região, nesta terça-feira (28): um no cruzamento da Av. Demétrio Menezes com a Rua Balduíno Freire, outro em frente ao Vapt Vupt Antônio Bezerra. Os semáforos da Av. Demétrio de Menezes com Av. Sargento Hermínio e com o Terminal Antônio Bezerra também terão tempo para pedestre.

O pacote de intervenções tem o objetivo de reduzir acidentes ao longo da via, que somaram 46 mortes e 1.303 feridos, nos últimos dez anos. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, “o principal fator de risco associado às ocorrências foi o excesso de velocidade”. Desde dezembro de 2019, foram implantados nove semáforos e 4,6 quilômetros de ciclofaixa no entorno da Av. Coronel Carvalho, havendo também o prolongamento de calçadas e canteiros centrais, a construção de rampas de acesso e a redução da velocidade de 60km/h para 50 km/h.

Ao término das ações na via, a AMC projeta intervenções no bairro Messejana, incluindo novas ciclofaixas e a requalificação de vias e de calçadas. As obras devem durar três meses, sendo finalizadas em maio.