Novos empreendedores apostam em venda de chocolates artesanais e personalizados

A menos de duas semanas para a Páscoa, comemorada no dia 21 de abril, os ovos de chocolate ocupam cada vez mais espaço nas gôndolas de supermercados e mercearias. No entanto, o consumidor ganhou, nos últimos anos, outra opção para adquirir a guloseima. São empreendedores que identificaram, neste segmento, uma oportunidade de estabilidade financeira e realização profissional. A receita, além de doce, é bastante comum no Brasil. Quase 40% população brasileira economicamente ativa é dona do seu próprio negócio.

Saber enxergar alternativas e possibilidades promissoras e sempre correr atrás da inovação em seu nicho de atuação são fatores que influenciam diretamente no sucesso de um empreendedor. Foi o que Rayanna Marina Araújo Gomes do Nascimento, de 30 anos, fez no fim do ano passado. Ela largou seu emprego em um cartório da capital cearense para se dedicar ao seu próprio negócio.

A decisão, conforme conta, foi motivada “pela desmotivação na profissão”. Rayanna lembra que, conciliar a faculdade de Direito com a extensa jornada de trabalho “com remuneração diminuta”, causou-lhe desconforto. “Trabalhei por quase 3 anos. Aos poucos fui percebendo que sacrificava muito do meu tempo e o retorno não estava sendo o que eu esperava, tudo estava se tornando muito complicado, não tinha mais ânimo para trabalhar, as coisas iam ficando mais cansativas e menos produtivas”, descreve.

Período da páscoa tem impulsionado os pedidos de ovos de chocolate em colher

Rayanna entrou na estática dos brasileiros empreendedores em novembro do ano passado, quando decidiu se dedicar a produção de doces e bolos. “Eu não tinha a intenção de trabalhar nesse segmento, embora gostasse muito. Fazia por hobby, mas o feedback foi crescente e positivo e passei a buscar conhecimento. Assistia videoaulas, realitys show e, no fim do ano, entrei em um curso profissionalizante”, conta.

Aprendizado

Para além da afinidade com o segmento a ser empreendido, é necessário estar em busca de informação de maneira constante e consistente, estudando seu mercado de atuação. Raynna seguiu à risca a dica dos especialistas. Após concluir o curso ofertado pelo Senac, de seis meses, com aulas durante todos os dias da semana, a empreendedora já começa a colher os frutos da decisão outrora tida como arriscada. “Nunca é fácil decidir largar um emprego com salário fixo para se dedicar ao próprio negócio”, reconhece.

A mudança, no entanto, já gera resultados que vão além do financeiro. “Eu estou vivendo um sonho. Hoje posso dizer que eu me sinto realizada dentro do meu trabalho e amo muito o que eu faço”, diz. Rayanna abriu a doceria Nana Cakes, especializada em chocolates e bolos gourmet. Inicialmente, os pedidos são feitos através de redes sociais. Para o futuro, o objetivo é ampliar o negócio. “Estou tendo excelente aceitação. Os pedidos estão crescendo. Me preocupo em variar o cardápio e ofertar um produto que seja a cara do cliente”.

Expansão

A Páscoa impulsionou os pedidos. A data festiva, que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida três dias depois da sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento, trouxe muito trabalho para a empreendedora. Ela não detalha a quantidade de pedidos, mas garante que os ovos de páscoa de colher, carro-chefe neste período do ano, estão saindo diariamente. “A demanda está bastante alta”, comemora Rayanna, ao prevê um aumento ainda maior na semana que se antecede o domingo de páscoa. O valor dos ovos custa a partir de R$ 23,00. “São diversos sabores, tipos e tamanhos. E também podemos personalizar, para ficar a cara do nosso cliente”, acrescenta.

Ovos personalizados

Beleza que atrai

Preço e sabor são dois fatores que contribuem para venda dos ovos de páscoa, afirma o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Entretanto, outro detalhe é importante para fechar a equação perfeita para as vendas: a embalagem. O diferencial dos artesanais também passa pela beleza do próprio produto e da embalagem. Caprichar no visual do embrulho é essencial para alavancar as vendas. Atenta a isso, Nana Cakes passou a disponibilizar aos clientes embalagem personalizada, colher em cor dourada e laços marcantes. “O conjunto da obra tem feito, sim, a diferença”.