Novo vídeo mostra engenheiro e pedreiro saindo dos escombros minutos após desabamento de edifício

Imagens gravadas na última terça-feira (15), instantes depois do desabamento do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, mostram um dos engenheiros, identificado como Carlos e um dos pedreiros, saindo dos escombros. (veja no vídeo acima)

No vídeo, em meio a uma nuvem de poeira, é possível identificar o engenheiro, vestido de camisa clara e manga longa, deixando o local pela entrada do estacionamento do prédio, na Rua Tibúrcio Cavalcante. Aparentemente nervoso, Carlos aparece andando sobre os escombros, enquanto gesticula falando ao celular. No mesmo instante, pessoas que estavam próximo ao local começam a chegar. O outro engenheiro, José Andreson, que sobreviveu, também estava no local, mas não é visto nesta gravação.

Em outro vídeo, mostrado anteriormente, os funcionários aparecem caminhando no térreo e um deles dando marretadas em uma das colunas instantes antes do prédio começar a desababar. A síndica, uma das vítimas desaparecidas, é vista minutos antes de acontecer a tragédia. (assista ao vídeo abaixo)

MORTES CONFIRMADAS

1) Frederick Santana dos Santos, 30 anos, era entregador de água e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento do desabamento. Bombeiros confirmaram a morte por volta das 23h30 da noite de terça-feira (15).

2) Maria da Penha Bezerril Cavalcante, 81 anos. Inicialmente, os bombeiros confirmaram apenas a morte de uma mulher não identificada na quarta-feira (16). O corpo dela permaneceu nos escombros até a quinta-feira (17), quando foi retirado pelos bombeiros por volta das 19h, segundo a SSPDS.

3) Izaura Marques Menezes, de 81 anos, é avó do primeiro resgatado com vida do prédio, o jovem Fernando Marques. Os bombeiros confirmaram a morte por volta das 17h30 na quarta-feira (16). De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado ao meio-dia e eles não conseguiram identificar a vítima. A SSPDS, depois, identificou ela como Izaura Marques Menezes, após exames de odontologia forense (arcada dentária).

4) Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60 anos, O corpo dele foi retirado dos escombros na manhã da quinta-feira (17). Foi identificado por meio da impressão digital.

6) Rosane Marques de Menezes, de 56 anos. Segundo a SSPDS, o corpo dela foi retirado por volta das 21h10 de quinta-feira (17). Rosane é mãe de Fernando Marques, o primeiro jovem a ser resgatado com vida, ainda no dia do desabamento. Os dois moravam no apartamento 302 do Edifício Andrea.



7) Vicente de Paula Vasconcelos de Menezes, 87. O corpo dele foi retirado às 16h20. Seu Vicente era avô do primeiro resgatado com vida do prédio, o jovem Fernando Marques. A esposa Izaura Marques Menezes e a filha Rosane Marques de Menezes também morreram na tragédia.





QUEM ESTÁ DESAPARECIDO

1) José Eriverton Laurentino Araújo, de 39 anos, cuidador dos idosos Vicente de Paula e Izaura Marques Menezes.

2) Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos, síndica do Edifício Andrea.

QUEM SÃO AS PESSOAS RESGATADAS COM VIDA

1) Fernando Marques, 20 anos, foi o primeiro resgatado com vida dos escombros. Os corpos da vó dele, Izaura Marques, e da mãe, Rosane Marques, foram retirados dos escombros.



2) Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, está na UTI de um hospital particular de Fortaleza. Ela teve traumatismo torácico e craniano. Antônia segue em estado mais grave no Hospital Otoclínica. A assessoria do hospital não liberou informações até o momento.

3) Cleide Maria da Cruz Carvalho, 60 anos. Segundo a assessoria do IJF, ela apresenta um quadro de saúde estável e se encontra em um leito no local.

4) Davi Sampaio, universitário do curso de Arquitetura e tem 22 anos. O jovem, que sofreu escoriações, fez selfie nos escombros e enviou para a família. Ele teve alta hospitalar na tarde desta quarta (16);

5) Gilson Gomes, 53 anos, trabalhava próximo ao local e estava no mercantil ao lado do prédio, no momento da desabamento. Já passou por duas cirurgias, no dedo do pé e no tornozelo, para colocação de liga metálica no pé e pinos na tíbia (osso da canela). As informações são de Nazareno Façanha, filho da vítima. Segue estável no leito do IJF e, segundo o filho, deve passar por mais cirurgias no pé.

6) Francisco Rodrigues Alves, 59 anos, porteiro e zelador do Edifício Andrea. Ele aparece correndo em um vídeo do momento do desabamento. Está no Hospital Maternidade Dra. Zilda Arns Neuman (HMDZAN), após ficar no Frotinha da Messejana até quarta-feira à noite. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pelo hospital, o paciente segue estável desde sua chegada no Frotinha, no dia do desastre, e nesta sexta-feira (18) passará por intervenção cirúrgica por conta de uma fratura no punho.

7) João Ycaro Coelho de Menezes, 35 anos, foi resgatado às 15h de terça-feira (15). Ele é sobrinho da idosa Antônia Peixoto Coelho, 72 anos, também resgatada com vida. Ele é engenheiro de computação, teve escoriações no momento do desabamento e foi encaminhado para o Frotinha de Messejana. Ficou em observação, fez exames e teve alta nesta quarta (16).