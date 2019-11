Novo trecho da Av. Santos Dumont passa a ter sentido único; 16 linhas de ônibus vão ser alteradas

Um novo trecho da Avenida Santos Dumont passou a ter sentido único de circulação na manhã desta quarta-feira (13), no sentido centro-praia. Os condutores precisam prestar atenção no trecho entre a Avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa) e Rua Valdetário Mota. Com a mudança 16 linhas de ônibus vão sofrer alterações no itinerário.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local no primeiro dia de intervenção para orientar os motoristas.

Os motoristas que trafegavam no sentido praia-centro para a Av. Dom Luís devem seguir direto pela Rua Lauro Nogueira, dobrar à direita na Av. Eng. Santana Júnior e realizar o laço de quadra no Hiper Bompreço pelas ruas Raimundo Oliveira Filho, Valdetário Mota e Eduardo Sabóia.

Linhas de ônibus vão sofrer alterações

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), as linhas de ônibus que utilizam as ruas Joaquim Lima, Valdetário Mota, Santos Dumont, Jangadeiros e Lauro Nogueira para acessar o Terminal do Papicu vão a partir desta quarta-feira seguir um novo intinerário.

O percurso será: Rua Joaquim Lima, Av. Eng. Santana Júnior, Rua Raimundo Oliveira Filho, Rua Valdetário Mota e Rua Eduardo Sabóia. A partir daí, os coletivos acessam a Av. Eng. Santana Júnior e dobram à direita na Rua Lauro Nogueira, chegando ao Terminal.

Veja as linhas alteradas

(053) Messejana/Papicu/Washington Soares

(286) Expresso/Antônio Bezerra/Santos Dumont

(066) Parangaba/Papicu/Aeroporto(050)Siqueira/Papicu/Washington Soares

(055) Corujão/Grande Circular I

(820) Papicu/Conjunto Alvorada

(753) Cidade 2000/Sargento Hermínio

(713) Cidade 2000/Sargento Hermínio

(713) Santos Dumont/Perimetral

(017) Inter Shoppings

(041) Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu

(833) Cidade 2000/Centro

(150) Siqueira/Papicu/Washington Soares II

(166) Parangaba/Papicu/Aeroporto II

(627) Lagoa Redonda/Papicu

(019) Messejana/Papicu/Manibura

Obras

O trecho completo do binário tem início na Av. Santos Dumont, no trecho compreendido entre o Túnel Barros Pinho até a Rua Dr. Francisco Matos, tendo a Rua Desembargador Lauro Nogueira como via alternativa ao bairro Aldeota.

A obra total têm o valor de R$ 8,5 milhões e preveem a remoção do canteiro central, construção de sistema de drenagem, implantação de pavimentação asfáltica, ciclofaixas, calçadas padronizadas, sinalização viária, paisagismo, entre outras intervenções.