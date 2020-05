Novo Coronavírus: dois navios estão em quarentena na costa de Fortaleza

Porto de Fortaleza, sediado no Mucuripe Foto: Igor Machado/Companhia Docas

Dois navios estão ancorados no Porto de Fortaleza, em quarentena, após ocupantes das embarcações serem diagnosticados com Covid-19 ou apresentarem sintomas similares aos da doença. O Biguá e Pacific Onyx estão isolados, sem autorização para embarque ou desembarque de tripulantes, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a Agência, o Biguá, que veio da Bahia com destino ao Rio de Janeiro, foi posto em quarentena no dia 25 de abril, após dois dos quatro tripulantes serem diagnosticados com o novo coronavírus.

Outras nove pessoas que estavam na embarcação, que opera como apoio marítimo, também apresentaram sintomas da doença e uma delas foi autorizada a desembarcar, no dia 28 de abril, para acompanhamento médico hospitalar, segundo a Marinha do Brasil.

O Pacific Onyx entrou em isolamento no dia 3 de maio. A embarcação teve uma caso suspeito e a pessoa foi desembarcada para atendimento hospitalar. A suspeita ainda aguarda o resultado do exame laboratorial de Covid-19. O navio tem 25 tripulantes.

Conforme a Anvisa, o tempo de impedimento das embarcações varia conforme a data de aparecimento dos últimos casos ou suspeitas a bordo do navio.