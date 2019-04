Nova etapa de vacinação contra gripe começa nesta segunda; alta procura marca 1º dia no Centro

Uma intensa movimentação no posto Paulo Marcelo, no Centro de Fortaleza, marca a primeira manhã da nova fase da vacinação contra influenza, que começou nesta segunda-feira (22) e segue até o dia 31 de maio nos postos do Estado do Ceará. Os idosos foram o grupo mais presente no Paulo Marcelo nesta segunda.

A novas fase inclui mais grupos prioritários, além de crianças de 6 meses até menores de 6 anos e gestantes, segmentos que tiveram o início da imunização antecipada para 10 de abril. Esses dois grupos também podem se vacinar nesta fase.

“Resolvi vir logo hoje, que é o primeiro dia, para me proteger logo. Com saúde não se brinca, né?”, diz a aposentada Alberta Matos, de 72 anos. Apesar da fila do lado de fora da unidade, o tempo de espera médio é de 15 minutos.

Quem deve se vacinar durante a campanha:

Gestantes

Crianças de seis meses até seis anos incompletos

Idosos com 60 anos ou mais

Mulheres com até 45 dias pós-parto

Doentes crônicos

Trabalhadores da saúde

População indígena

Adolescentes e jovens sob medida socioeducativa

População carcerária

Funcionários do sistema prisional

Professores de escolas públicas e particulares

Conforme Daniele Queiroz, coordenadora da Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará, não existe uma associação entre tomar a vacina e ficar gripado, mas também ela não recomenda ir ao posto de vacinação caso esteja com alguma gripe para evitar associações. “Quem já está gripado com febre é melhor esperar que não esteja mais com os sintomas respiratórios e com febre até para que não haja uma associação entre a vacina e o adoecimento, então é a forma de resguardar a vacina e proteger a vacina dessa associação ", disse.

A imunização é contra a influenza H1N1, H3N2 e B/Colorado/06/2017.