Nova etapa de entrega de kits alimentares para alunos da rede pública da Capital incia nesta segunda

Cerca de 230 mil alunos da rede pública de ensino de Fortaleza começam a receber, nesta segunda feira (20), os kits alimentares fornecidos pela prefeitura durante o período de suspensão das aulas, em decorrência do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A primeira etapa de entrega dos alimentos foi realizada no fim de março. Nesta nova fase da entrega dos kits, cada aluno receberá uma caixa com 12 ovos.

Cada kit é composto por 1 kg de açúcar, 2 kg de arroz branco, 1 pacote de macarrão espaguete, 1 pacote de biscoito, 1 kg de feijão, 1 garrafa de óleo de soja, 1 kg de sal, 1 kg de farinha de mandioca e 1 pacote de farinha de milho. Os gêneros alimentícios ofertam carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais.

Distribuição

A distribuição dos kits vai ser realizada nas unidades escolares, seguindo o cronograma, por meio do qual a direção da escola entra em contato com as famílias para informar a data em que os alimentos estarão disponíveis para serem recebidos.

Com o objetivo de evitar aglomeração, o pai, a mãe ou o responsável deveral comparecer à unidade escolar, onde o filho está matriculado apenas no dia e horário marcados pela direção da escola e serão orientados na chegada para lavar as mãos e usar o álcool em gel. Deverá ser respeitada a distância entre eles durante a entrega dos donativos.