Nona edição do Encontro de Portadores de Glaucoma será Realizado neste Sábado

O Instituto Olhar é uma organização sem fins lucrativos que destaca-se no atendimento às demandas sociais relacionadas à questão da saúde ocular nas áreas educativas e promoção de saúde dando atenção às necessidades da população. Ao longo de seus dez anos, tem desenvolvido projetos e ações sociais, voltados para a prevenção, recuperação e reabilitação da saúde ocular. Uma deles é o Encontro de Portadores de Glaucoma, cuja próxima edição acontece no dia 20/07.

Em parceria com a Rede Bioclinica, essa será a IX edição da iniciativa, e acontecerá em Fortaleza no dia 20/07 das 8h ás 12h no Ginásio da Parangaba. Entre os serviços gratuitos oferecidos, estão o exame de fundo de olho, testes de glicemia e pressão arterial. Também serão feitas palestras socioeducativas sobre glaucoma, catarata, retinopatia diabética, além de atividades voltadas para o bem-estar. O objetivo é manter a população em alerta sobre a importância do exame preventivo, já que muitas doenças de patologias oculares são poucos perceptíveis no estágio inicial.

Glaucoma

O Glaucoma é uma enfermidade crônica e degenerativa do nervo óptico (estrutura que envia as imagens do olho para o cérebro), normalmente associada ao aumento da pressão intraocular. É uma doença assintomática que, aos poucos, ceifa a visão do paciente, podendo levá-lo à cegueira total e irreversível do campo visual.

O tratamento funciona através da redução da pressão intraocular para estabilizar a doença. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de se evitar a perda da visão. O glaucoma pode ser detectado através de exames oftalmológicos, como o de fundo de olho. Atualmente a doença é a segunda causa de cegueira mais comum no mundo.