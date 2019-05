No encerramento do Maio Amarelo, campanha “Amigos do Trânsito” realiza blitz educativa

Encerrando as atividades do Maio Amarelo, mês em que o Sistema Verdes Mares (SVM) pautou a segurança viária e a educação no trânsito por meio da campanha “Amigos do Trânsito”, uma blitz educativa foi montada no cruzamento entre as avenidas Godofredo Maciel e Perimental, na manhã desta sexta-feira (31). Conhecido como Balão do Mondubim, o trecho recebe intenso fluxo de veículos.

Na ação, agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) conversaram com pedestres, motoristas e motociclistas com o objetivo de conscientizá-los sobre boas ações no trânsito.

“É uma abordagem de reflexão, gentileza e valorização da vida. Nós conversamos com as pessoas e essa é uma ação que vai se estender por todo o ano, para além da campanha”, pondera Lorena Moreira, diretora de planejamento do Detran-CE.

Bruno Rocha, 27, passava pelo local e teve seu carro adesivado após conversa com agentes de trânsito. Para o administrador de empresas, a iniciativa é importante para o trânsito da Capital. “Quanto mais pessoas forem conscientizadas por meio dessas ações, melhor o trânsito vai ficando”, pondera.

O motociclista Elias Santiago também foi contemplado com distribuição de panfletos e adesivagem e avaliou que o trânsito têm melhorado após a implantação das áreas de espera para motociclistas. “Me sinto mais seguro agora. Antes quando a gente ficava atrás junto com os carros corríamos o risco de colisão com algum veículo”, afirma.

Campanha

Durante o mês de maio, o SVM abordou os temas mobilidade e segurança viária por meio de reportagens temáticas sobre pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas.