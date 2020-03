No Centro de Fortaleza, movimentação de pessoas diminui em decorrência do coronavírus

Com o decreto do Governo do Estado do Ceará que determina o fechamento do comércio no estado até o dia 29 de março em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a movimentação nas ruas e estabelecimentos de Fortaleza tem diminuído. O Centro da cidade, bairro com grande aglomerado de comerciantes e vendedores ambulantes, é um dos afetados.

Nas imediações da Catedral Metropolitana de Fortaleza, na Praça da Sé, as ruas estavam vazias, neste sábado (21) de manhã. Poucas pessoas, entre turistas e pedestres com compras, circulavam pelas redondezas, um cenário bem diferente do que costuma se ver nesse horário no local.

Essa mesma situação pôde ser vista na maior parte das ruas do bairro central da cidade. Entretanto, na Rua Governador Sampaio, a movimentação era maior com comerciantes e compradores no local, além de alguns depósitos de bebidas e alimentos em funcionamento. Os caminhões que costumam estar estacionados na região também permanecem na via.

Em outros pontos da cidade, como a Praia de Iracema, a movimentação também se mostrou reduzida. Na Praia do Futuro, o cenário para um sábado também é atípico, as barracas seguem a suspensão e estão fechadas.