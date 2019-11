Navio que faz monitoramento de óleo no mar do Nordeste fica aberto à visitação no Porto de Fortaleza

O navio responsável pelo monitoramento de óleo do mar atraca em Fortaleza nesta quinta-feira (21) e estará aberto à visitação na sexta-feira (22) e no sábado (23), no Porto do Mucuripe, das 14h às 18h.

O Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) Atlântico, da Marinha do Brasil, atua na Operação “Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida!”, na ação de combate às manchas de óleo na região Nordeste.

Segundo a Capitania dos Portos do Ceará, o PHM Atlântico dá apoio a cerca de 400 fuzileiros navais que atuam na limpeza de praias, manguezais, estuários e arrecifes do Nordeste. Ele faz parte da Marinha do Brasil desde agosto de 2018 após servir à Marinha do Reino Unido.