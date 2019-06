Navio-patrulha da Marinha abre para visitação guiada em Fortaleza

Com 54,2 metros de comprimento e uma tripulação de 47 homens o navio-patrulha (NPa) Macau da Marinha do Brasil abre para visitação guiada no próximo sábado (8) e domingo (9), das 14h às 17h, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza, no Bairro Mucuripe.

Os interessados em conhecer o navio por dentro devem pegar uma das 500 senhas distribuídas em cada dia de visitação. A iniciativa faz parte da programação comemorativa aos 154º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha.

A embarcação, construída em 2007, faz parte de um estudo realizado pela Marinha para obtenção de uma classe que realiza, prioritariamente, apoio à fiscalização das Águas Jurisdicionais Brasileira (AJB), atividade de patrulha, inspeção naval e salvaguarda da vida humana no mar. Atuando, principalmente, na proteção da “Amazônia Azul”.