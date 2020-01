Navio com carros de combate da Marinha atraca em Fortaleza para visitação ao público

O Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Almirante Saboia”, da Marinha do Brasil (MB), vai estar aberto para visitação pública no próximo sábado (25) e no domingo (26), das 14h às 17h, no Porto de Fortaleza, bairro de Mucuripe, em Fortaleza. Segundo a Marinha, a entrada é gratuita e o acesso será pelo antigo Terminal de Passageiros, em frente à Praça Amigos da Marinha.

Conforme a Marinha, todos os visitantes poderão conhecer um dos navios que está atuando na Operação Aspirantex-2020, que inclui a 3ª fase da Operação Amazônia Azul - Mar Limpo é Vida.

O navio

O NDCC "Almirante Saboia" possui 137,5 metros de comprimento e 6.746 toneladas, possibilitando o transporte e desembarque de material e pessoal durante missões, em especial Operações Anfíbias, com emprego de rampas.

A embarcação de apoio logístico foi incorporada à Marinha do Brasil em maio de 2009, após ter sido adquirido da Marinha Real Inglesa, onde foi empregado em combates na Guerra das Malvinas, em 1982, e no Golfo Pérsico, em 1991.

Serviço