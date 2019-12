Natal Alegria na Praça reúne dezenas de famílias no bairro Dionísio Torres

A Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz recebeu dezenas de famílias na abertura do Natal Alegria na Praça, evento do Sistema Verdes Mares realizado na noite desta sexta-feira (6), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A abertura do evento foi feita pelo Coral da Unifor. Houve também apresentação do Balé da Edisca, feiras natalinas, espaço temático e infantil, além da presença do bom velhinho, que recebeu cartas com pedidos.

O Natal Alegria na Praça ocorrerá ainda nos dias 13 e 20 de dezembro, sempre a partir das 18h.

O advogado Felipe Augusto levou o filho, de mesmo nome, para participar pela primeira vez do evento. Para ele, "a beleza do Natal é tudo isso estar disponível para todo mundo". O pequeno Felipe, que espera receber o presente do Papai Noel por ter se comportado bem este ano, resumiu o sentimento do Natal em uma frase: "Para mim, o Natal significa união, dia de ficar com a família e falar mais com os amigos", afirmou.

Papai Noel recebeu pedidos das crianças. Foto: Lucas Barbosa

O Papai Noel foi um dos personagens mais procurados pelas crianças. Ele recebeu cartinhas. As melhores histórias serão presenteadas.

A professora Gardênia Lopes levou a netinha Isadora para a praça. Ela se emocionou bastante ao falar do que sente nessa época do ano. "É um tempo em que a gente pode pensar e no que a gente fez e no que ainda poderemos fazer no próximo ano. É uma época que temos mais oportunidade de perdoar os outros e a si próprio também", finalizou. Isadora aproveitou o espaço infantil para receber pintura no rosto.

Mais eventos

Outras três praças que recebem o evento: a Praça Governador César Cals, no Bairro João XXIII; a Praça Barão de Aquiraz, na Messejana; e a Praça do Conjunto Polar, no Bairro Vila Velha. As atividades ocorrerão, respectivamente, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro.