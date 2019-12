Natal Alegria na Praça reúne crianças e adultos no bairro João XXIII, em Fortaleza

Os moradores do bairro João XXIII receberam, na noite desta terça-feira (17), a programação especial do Natal Alegria na Praça, evento promovido pelo Sistema Verdes Mares.

A uma semana do Natal, dezenas de famílias compareceram à Praça Governador César Cals e entraram no clima natalino junto com a Turminha Diário, que abriu a noite no evento. O Papai Noel marcou presença e recebeu o carinho das crianças.

O público, formado por idosos, adultos, jovens e crianças, apreciou ainda a apresentação da Orquestra Acordes Mágicos e do Octeto Porta Voz e Banda.

A pequena Lorrana de 10 anos veio vestida de anjinho para participar do evento Foto: Darley Melo

A professora Lurdinha Abreu estava animada por receber a programação no bairro. "É uma alegria contagiante para todos nós tanto os adultos quanto as crianças. Estamos muito felizes com esse evento aqui pertinho da gente", disse.

No espaço para pintura facial, as crianças formaram filas para receberem pinturas de personagens que lembravam os super-herois. As crianças também aproveitaram o espaço infantil para se divertir com os brinquedos.

Crianças brincando de colorir no Natal Alegria na Praça Foto: Camila Lima

Nesta semana, o Natal Alegria na Praça acontece ainda no bairro Messejana, Vila Velha e Dionísio Torres. O evento contará com a presença do Papai Noel em uma área de lazer com atividades e brincadeiras para animar a criançada, coral e muita música que reforçará o espírito natalino.

Na sexta-feira (20), será celebrada a Missa de Preparação do Natal de Jesus em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no Dionísio Torres.

Confira programação completa

18 de dezembro (quarta)

Praça Barão de Aquiraz – Messejana

18h: Show da Turminha Diário

19h: Orquestra Acordes Mágicos

20h: Coral Infantil Angelus

19 de dezembro (quinta)

Praça do Conjunto Polar – Vila Velha

18h: Show Turminha Diário

19h: Orquestra Acordes Mágicos

20h: Coral Infantil Angelus

20 de dezembro (sexta)

Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz – Dionísio Torres

18h30: Missa de preparação para o Natal + Banda