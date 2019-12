Natal Alegria na Praça chega ao João XXIII nesta terça (17); outros 3 bairros receberão atividades

A quarta edição do evento Natal Alegria na Praça chega ao bairro João XXIII na noite desta terça-feira (17). O evento, promovido pelo Sistema Verdes Mares, tem o objetivo reunir a família em prol da celebração do Natal de uma maneira divertida e com programação para toda a família.

Às 18h, o evento começa com um show da Turminha Diário. Em seguida, às 19h, quem sobe ao palco é a Orquestra Acordes Mágicos. Por último, a atração é o Octeto Porta Voz e Banda.

O Natal Alegria na Praça acontecerá em quatro bairros de Fortaleza. Além do João XXIII, Messejana, Vila Velha e Dionísio Torres receberão a programação especial. O evento contará com a presença do Papai Noel em uma área de lazer com atividades e brincadeiras para animar a criançada, coral e muita música que reforçará o espírito natalino.

No dia 20 de dezembro, será celebrada a Missa de Preparação do Natal de Jesus em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no Dionísio Torres.

Confira a programação completa:

17 de dezembro (terça)

Praça Governador César Cals – João XXIII

18h: Show da Turminha Diário

19h: Orquestra Acordes Mágicos

20h: Octeto Porta Voz e Banda

18 de dezembro (quarta)

Praça Barão de Aquiraz – Messejana

18h: Show da Turminha Diário

19h: Orquestra Acordes Mágicos

20h: Coral Infantil Angelus

19 de dezembro (quinta)

Praça do Conjunto Polar – Vila Velha

18h: Show Turminha Diário

19h: Orquestra Acordes Mágicos

20h: Coral Infantil Angelus

20 de dezembro (sexta)

Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz – Dionísio Torres

18h30: Missa de preparação para o Natal + Banda