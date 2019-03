Nasa Science Days chega a Fortaleza com artigos históricos e interatividade

Os 50 anos da chegada do homem à Lua, a bordo da missão espacial Apollo 11, em Fortaleza, serão celebrados com palestras inéditas, oficinas interativas e exposição de artigos históricos no sábado (23) e domingo (24), no North Shopping Fortaleza, na segunda edição do Nasa Science Days.

Este ano, o evento educativo reúne pela primeira vez as agências espaciais Nasa, Agência Espacial Brasileira (AEB), Agência Espacial Europeia (ESA) e a Fundação Astronauta Ian Ramon parceira da Agência Espacial Israelense (ISA).

A curadoria de todas as atividades serão realizadas em parceria com a Nasa.

Com o intuito de fomentar o empreendedorismo e estimular iniciativas no setor, o evento traz uma área para expor 10 projetos inovadores de estudantes das escolas e universidades da região abordando temas como robótica e tecnologia.

Como participar

Para participar das atrações, como palestras e oficinas, é preciso baixar o aplicativo do North Shopping Fortaleza na App Store ou Play Store, preencher o formulário de cadastro do aplicativo e selecionar o cupom do programa e horário de interesse disponível na aba ‘Cupom’ uma semana antes do evento. Todas as atrações são gratuitas e, com exceção da Exposição NASA, possuem número limitado de vagas disponíveis.

Palestras com engenheiros da Nasa

As palestras do Science Days 2019 serão conduzidas por participantes renomados das quatro agências espaciais e de instituições ligadas ao Kennedy Space Center, porto espacial de lançamento da Nasa. Em Fortaleza, sobem ao palco os palestrantes:

Alex Greutman, Engenheiro de Integração de Sistemas da Nasa, que conta suas experiências com a missão espacial OR1ON;

Jefferson Michaellis, diretor de Educação Espacial do Kennedy Space Center International Academy;

Vinicius Fantuchi, engenheiro responsável pelos programas educacionais entre Brasil-EUA da Kennedy Space Center International Academy;

Gabe Gabriele, engenheiro norte-americano da Nasa responsável pela estrutura de um dos centros espaciais da agência, que fala sobre sua trajetória de vida, de chapeiro do McDonald’s a atual posição na agência;

Elielton Alves, gerente administrativo do Centro Vocacional Tecnológico Espacial da AEB em um bate-papo sobre a logística operacional para lançamentos de foguete.

As palestras em inglês terão tradução simultânea.

Entre os temas abordados estão o desenvolvimento da próxima geração de educadores, inovadores e empreendedores globais, o impacto sobre as agências espaciais no planeta Terra, o futuro da ciência e tecnologia, além das experiências e vivências de quem trabalha em uma das principais agências espaciais do mundo: a Nasa.

Exposição com itens raríssimos

O evento traz, também, uma exposição de itens raríssimos utilizados em expedições da agência espacial americana, além de prêmios, documentos e fotos históricas exibidas para o público brasileiro pela primeira vez.

Manual de voo do ônibus espacial da missão à Lua é um dos itens raros que serão exibidos na exposição.

Dentre os artigos expostos estão: o manual de voo do ônibus espacial da missão STS-14, painéis do experimento da missão do ônibus espacial STS-63 utilizados para montar o protótipo do robô Charlote na Estação Espacial Internacional (ISS), o eletrocardiograma utilizado na Apollo 11, a placa de circuito da missão AS-208 Skylab, um modelo em escala do foguete Mercury Redstone e Saturn V, o vinil comemorativo “First Man on the Moon”, entre outros artigos.

Uma cabine de fotos também vai ficar disponível para toda a família poder registrar o momento ao lado de um astronauta de 1,5 metro e compartilhar com os amigos.

SERVIÇO

NASA Science Days

North Shopping Fortaleza - 23 e 24 de março, das 10 às 22h

Entrada gratuita

Inscrições: Aplicativo do North Shopping Fortaleza

Informações: (85) 3404.3000

Programação de palestras

· 12h - Centro Vocacional Tecnológico Espacial com Elielton de Souza Alves

· 14h - O futuro do programa espacial OR1ON com Alex Greutman Presente

· 16h - OR1ON SPACE - Desenvolvendo a próxima geração de educadores, inovadores e empreendedores globais com Jefferson Michaelis

· 18h - Asteroid Mission com Vinícius Fantuchi

Oficinas (Faixa etária: 7 a 12 anos)

· 14h e 14h40 – Oficina de montagem do Curiosity (Rover) com equipe Nasa

· 15h40 e 16h20 - Oficina de dobraduras - Programa espacial Brasileiro com Agência Espacial Brasileira

· 17h20 e 18h – Futuros Cientistas

· 19h e 19h40 – Colégio Dom Felipe