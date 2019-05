Não haverá bloqueio total das vias durante duplicação do viaduto da Alberto Craveiro, diz Prefeitura

As obras de duplicação do viaduto do Makro, na avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza, não vão provocar bloqueios totais nas vias, segundo a Prefeitura de Fortaleza. As intervenções vão iniciar no próximo dia 15 e devem durar 12 meses. Durante a primeira etapa das obras, com o alargamento do viaduto, não serão necessários desvios de trânsito. A partir do segundo semestre do ano, quando começam as obras de drenagem, as vias vão sofrer desvios pontuais, de acordo com a prefeitura.

O investimento total para o projeto será de R$ 20 milhões. O valor foi divulgado durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3), no Paço Municipal.

Projeto de duplicação do viaduto do Makro Foto: Reprodução

Fluxo do trânsito

Um dos principais pontos de congestionamento e, historicamente, de alagamentos em período de chuvas, a avenida Raul Barbosa vai passar a ter quatro faixas em cada sentido com uma ciclovia de 8,5 km no meio delas.

A primeira etapa da obra será para alargar o viaduto conhecido como viaduto do Makro, com a fundação dos pilares, permitindo um melhor fluxo do trânsito na Alberto Craveiro e, na continuação, com a Raul Barbosa. Essa estrutura irá se conectar ao viaduto atual. Segundo o prefeito Roberto Cláudio, nesse primeiro momento não haverá desvio de trânsito.

“A gente estabeleceu um fluxo de obra de maneira que não tenha bloqueio total da via. Em algum momento, em especial, quando for feita a drenagem na Alberto Craveiro, vai ter que estreitar a via, mas isso só numa segunda etapa da obra”, explicou.

Alagamentos

As intervenções para corrigir a drenagem na via devem ter início no segundo semestre do ano, com desvios parciais, que vão ser comunicados conforme as fases da obra forem avançando. Roberto Cláudio afirma que o plano vai resolver o alagamento na altura do supermercado Makro.

“Quando chove ali tem um dos pontos mais importantes de alagamento da cidade, exatamente porque o riacho ocupa seu leito natural e a via vira água. A gente vai fazer primeiro uma correção da drenagem do riacho Uirapuru, e com isso resolver esse ponto de alagamento muito complicado pra nossa cidade”, comentou.

O prefeito afirmou que já foi feito um investimento de quase R$ 250 milhões pra corrigir pontos alagamentos em Fortaleza. “Vários pontos crônicos de alagamento foram corrigidos, mas a gente persiste com algumas áreas de risco”, disse.

Ainda de acordo com ele, haverá um novo investimento “de pouco mais de R$ 500 milhões” a partir do segundo semestre para as obras de drenagem com foco nos outros pontos nos quais o problema ainda não foi sanado.

A terceira etapa do projeto vai ser de obras nas alças do viaduto de acesso à BR-116. Além de desvios pontuais, a prefeitura comunica que haverá rotas alternativas, que ainda não foram divulgadas.

Requalificação

O projeto também prevê nova pavimentação, iluminação e novas paradas de ônibus, além de paisagismo e arborização.