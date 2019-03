Nação Baobab abre desfiles de maracatus em 2º dia de apresentações na Av. Domingos Olímpio

Os maracatus seguem ocupando a Av. Domingos Olímpio, em Fortaleza. Neste domingo, os tradicionais desfiles que celebram a cultura negra já tiveram início na via. A programação contou com dois blocos abrindo as apresentações, nesta segunda noite de Carvanal, e terá continuidade com os grupos de maracatu. O primeiro deles é o Maracatu Nação Baobab, que encanta o público no local.

O grupo completa 25 anos de resistência e traz o tema “Na batida do tambor traz um canto de amor e fé à Mãe África”.

“Porque até negro tem que pintar o rosto de preto?” O sociólogo e professor Paulo Sérgio disse ter sido “convidado a se retirar” de um maracatu no último sábado porque se recusou a pintar o rosto de preto. Neste domingo, saiu representado como Exu no Maracatu Nação Baobab.

A pintura de preto, como uma representação à ancestralidade negra, é ponto polêmico nos dias atuais. “Hoje não precisam mais negar que sempre existiu negro no Ceará”, afirma o brincante.

Professor Paulo Sérgio desfila representado como Exu no Maracatu Nação Baobab e questiona o chamado negrume, ato de pintar o rosto de preto para se apresentar na avenida Foto: Melquíades Júnior

Na continuidade dos desfiles, o público aplaude alas e alegorias dos maracatus Vozes D’Africa e Rei de Paus. O primeiro trouxe o tema “Comida de santo, banquete sagrado”. O Rei de Paus veio com “A ancestralidade africana - o povo do Katu, os contos, os Jejes e os nagôs”.

Premiação

Para o grupo de maracatus, a premiação da Prefeitura de Fortaleza é um troféu para o primeiro colocado, com a oportunidade de desfilar e competir no domingo no carnaval do ano seguinte. O prêmio em dinheiro é de R$3 mil.

Os quesitos de avaliação para os maracatus são: Porta Estandarte, Rainha, Balaieiro, Loa, Batuque e Fantasia; para Blocos e Cordões: Baliza, Porta Estandarte, Abre Alas, Letra e Música, Bateria/Orquestra, Fantasia

Programação Domingos Olímpio - 2º dia

Domingo (03/03):

17h: Bloco Adeus Amélia

18h: Bloco do Papelão

19h: Maracatu Nação Baobab

19h40: Maracatu Nação Pici

20h20: Maracatu Vozes da África

21h: Maracatu Rei de Paus

21h40: Maracatu Nação Iracema

22h20: Maracatu Az de Ouro