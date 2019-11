Mutirão retira 18,5 toneladas de óleo da praia do Cumbuco

O trabalho de limpeza na faixa de area na praia do Cumbuco continua. Neste sábado, chegou a 18,5 toneladas a quantidade de petróleo cru retirado pelo comitê Juntos Contra o Óleo, de acordo com a prefeitura de Caucaia.

As manchas chegaram até o Cauípe, mas a maior concentração da contaminação está no Cumbuco, no entorno da Avenida dos Coqueiros. A próxima mobilização acontece na segunda-feira (11), a partir das 8 horas. O mutirão de limpeza acontece desde a última terça-feira (5), quando foram recolhidos cinco toneladas de óleo.

O petróleo cru aparece nas praias do Nordeste desde o início de agosto. No Ceará, pelo menos 26 localidades foram atingidas, conforme o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Neste momento, de acordo com o relatório, a Praia de Cumbuco está oleada e outros cinco pontos do mar cearense ainda apresentam vestígios do óleo.

A Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema) realiza o monitoramento das costas oeste e leste. Assim, quando há o avistamento de novos vestígios do material, a Capitania dos Portos - em conjunto com a Sema e outros órgãos oficiais - é acionada para fazer a limpeza e o recolhimento de animais, se for o caso.