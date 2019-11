Mutirão promove atividades de prevenção ao diabetes em Fortaleza

Com o objetivo de alertar a população sobre os riscos da doença, será realizado, no próximo dia 23, o primeiro Mutirão Diabetes Fortaleza, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Exames específicos e gerais gratuitos serão oferecidos das 8h às 13h, no bairro Papicu.

Segundo Felipe Carvalho, médico especialista em oftalmologia e coordenador do evento, a ideia do mutirão surgiu como referência à data simbólica de 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, além da intenção de fazer um atendimento multidisciplinar para atuar com pacientes diabéticos em vários níveis. “Teremos atividades com educação física, nutrição, neurologia, endocrinologia, oftalmologia, entre outros”, diz.

O especialista alerta para a importância de diagnosticar casos graves e, por vezes, silenciosos. “Só no Brasil, existem cerca de 13 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença. Buscamos também orientar mudanças nos hábitos de vida que possam impactar diretamente no controle do diabetes”, acrescenta.

Atividades gratuitas

No local, serão distribuídas cerca de mil senhas para exames específicos de fundo de olhos, fotocoagulação a laser e avaliação do pé diabético. Outras atividades como medição de pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional, orientação com endocrinologista e testes laboratoriais serão ofertados durante toda a programação do evento.

Palestras sobre as possíveis complicações do diabetes também estão na programação do dia.

Serviço

Mutirão Diabetes Fortaleza

Data: Sábado, 23 de novembro

Local: Hospital Geral de Fortaleza - HGF

Horário: 8h às 13h