Mutirão para portadores de Glaucoma é realizado na Parangaba

Pacientes portadores de Glaucoma contaram com diversos serviços durante um mutirão realizado na manhã deste sábado (20), no Ginásio da Parangaba. O evento, realizada em parceria com o Instituto Olhar e a Rede Bioclinica, trouxe ações como exame de fundo de olho, testes de glicemia e pressão arterial. Além disso, no local, os participantes puderam acompanhar palestras de temas como glaucoma, catarata e retinopatia diabética.

Marlice Moura, com problema de Glaucoma há alguns anos, conta que descobriu a doença em um desses mutirões. "Hoje vim com meus netos para fazer uma prevenção. Já tenho isso há quatro anos e faço a continuidade do tratamento a cada três meses, quando realizo alguns exames", comentou. Ela ressaltou a importância da prevenção e de ações como essa para auxiliar outras pessoas na descoberta da doença.

O diretor do Instituto Olhar, Luiz Dantas, falou sobre os esforços para tornar o evento uma realidade. "É um momento em que toda a equipe do Instituto e da Rede Bioclinica se associam para um movimento de solidariedade para as pessoas que correm risco de cegueira, que tem deficiência visual, por exemplo", explicou. Dantas afirmou que o evento também serve como uma forma de dar maior visibilidade à questão.