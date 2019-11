Mutirão de cadastro biométrico forma extensa fila no Centro de Eventos do Ceará neste sábado (16)

A fila de eleitores de Fortaleza está dando duas voltas completas ao redor do Centro de Eventos do Ceará neste sábado (16). A movimentação acontece a menos de uma hora do prazo de finalização do mutirão de cadastro da biometria hoje, que segue até ao meio dia.

Muitas pessoas continuam na fila aguardando atendimento, mesmo tendo chegado durante a madrugada. Bancos e guarda-chuvas estão sendo utilizados para diminuir o cansaço e a ação do sol. Amanhã (17), o mutirão segue no mesmo horário, de 8h ao meio dia.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) informou que o mutirão, no Centro de Eventos, irá superar a capacidade máxima de atendimentos com os eleitores que já aguardam na fila.

A recomendação, segundo o órgão, é que os eleitores não procurem mais o mutirão neste sábado, pois o último eleitor da fila foi marcado e só vão atender até esse limite. Essa, inclusive, será a conduta aos sábados e domingos.

Itens como bancos e guarda-chuvas estão sendo utilizados na fila Foto: Marina Alves

Prazo

Em quatro dias de funcionamento – iniciado na segunda-feira (11) – o TRE-CE calcula que 19.972 eleitores fizeram a biometria no Centro de Eventos.

O prazo final para a realização do procedimento vai até o dia 29 de novembro. O cadastro é obrigatório para as eleições de 2020 e quem não comparecer a um dos postos de atendimento não poderá votar.