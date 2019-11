Mutirão da biometria: servidor do TRE distrai eleitores com piadas e dança forró na fila

Atendendo com bom humor os eleitores que aguardam na fila para participar do mutirão de cadastramento biométrico no Centro de Eventos, em Fortaleza, um dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tem chamado atenção das pessoas. De forma descontraída, ele vai organizando o acesso do público ao local do cadastro e distraindo quem aguardou durante várias horas para conseguir realizar a biometria.

Em vídeos registrados por eleitores, o servidor aparece com microfone e megafone passando orientações e interagindo com o público fazendo piadas.

As imagens mostram o servidor ajudando um senhor a encontrar a esposa de quem se perdeu no meio da multidão. E até dançando forró com uma das eleitoras da fila.

Segundo o TRE, a forma como realiza o atendimento se trata de uma iniciativa pessoal do servidor, que trabalha na central de atendimento ao eleitor, em Fortaleza, e costuma ter contato direto com o público.

Documentos

O mutirão para o cadastramento biométrico iniciou na última segunda-feira (11) e vai até o próximo dia 29 de novembro. A Justiça Eleitoral lembra que, para realizar o cadastramento, o eleitor precisa apresentar um comprovante de residência atualizado e um documento de identificação com foto, como Identidade, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte. Foram montados 120 guichês no Centro de Eventos do Ceará para o mutirão.

Quem deixar de fazer

Caso o eleitor não faça o cadastro até 29 de novembro, o título será cancelado, podendo gerar consequências, inclusive a suspensão do CPF. Ele também ficará impedido de votar e ser votado nas próximas eleições municipais, de inscrever-se ou receber o Bolsa Família; emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino; e contrair empréstimos em bancos oficiais; tomar posse em cargo público e, em caso de servidor público, de receber salário.