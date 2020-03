Muro de escola de gastronomia desaba sobre casa e deixa idosa ferida no bairro Moura Brasil

O muro da Escola de Hotelaria e Gastronomia Estação das Artes, na Avenida Leste Oeste, no bairro Moura Brasil, desabou em cima da casa de uma idosa de 72 anos na manhã desta quarta-feira (11). A aposentada Inês Sousa de Oliveira, de 72 anos, e a filha Andrea Sousa ficaram feridas. A Defesa Civil foi acionada e deve interditar a residência.

O desabamento aconteceu por volta das 8h da manhã, momento em que chovia bastante. "Vi as pessoas correndo para a casa, tiraram ela (Inês Sousa) nos braços, ela toda ensaguentada, sentido muitas dores", contou o vizinho Marcondes França. Andrea Souza ficou presa entre a parede e um guarda-roupa e foi resgatada pelos moradores da área. Além delas, duas crianças, de 9 e 14 anos, estavam na casa, mas não ficaram machucadas.

Dona Inês ficou com hematomas pelo corpo após o incidente. Ela estava com dores nas pernas e na coluna e foi levado ao hospital Marina Alves

Inês perdeu os móveis e eletrodomésticos. Uma enxurrada de lama invadiu a casa pois o acidente danificou um cano. A aposentada já tinha denunciado a estrutura da escola, que está sem atividades. De acordo com os vizinhos, ela tinha receio e desejava se mudar. "Já tinha ido atrás dos direitos dela, tinha denunciado, mas não teve nenhuma resposta", relatou Marcondes.

A casa ficou cheia de lama após o muro desabar e derrubar um cano Marina Alves

A família recebeu apoio dos vizinhos, que se reuniram para limpar a residência. A idosa teve ferimentos no rosto, na coluna, perna e braço e foi levada ao hospital. A filha sofreu arranhões. As crianças foram levadas para casa de parentes.

Em nota, o Sistema Fecomércio, responsável pela Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará, esclareceu que, há um mês, firmou parceria com o Governo do Estado, por meio de termo de Cessão de Uso do Espaço da para realizar as atividades que beneficiem a sociedade. Contudo, ainda não iniciou nenhuma atividade no local. Além disso, destacou que " irá solicitar laudo técnico para apurar as causas, responsabilidades e as soluções necessárias para o ocorrido".