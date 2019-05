Muro de escola da rede municipal cai em Caucaia

O muro da Escola de Ensino Fundamental Sebastião Bezerra dos Santos, localizada no Bairro Adrianópolis, em Caucaia, caiu, na madrugada de segunda-feira (29). A instituição tem um ambiente úmido e com mato alto, segundo os pais.

Micilene Gomes, mãe de um aluno do quinto ano, afirmou que os pais têm receio de deixar os filhos na escola. Segundo ela, as aulas já haviam sido paralisadas por duas semanas neste ano devido à greve dos professores da rede municipal. "Essa foi mais uma semana perdida", lamenta Micilene.

Uma equipe do Sistema Verdes Mares compareceu ao local para falar com a diretora da escola, mas trabalhadores não permitiram a entrada. A Prefeitura de Caucaia enviou uma equipe à instituição. Em nota, a Secretaria da Educação do município informou que os trabalhos para a recuperação do muro já começaram. Os próximos passos serão a drenagem, impermeabilização e capinação no local. Conforme a pasta, os alunos não serão prejudicados em relação aos dias letivos. Mesmo com a greve há um cronograma com calendário para recuperar das aulas.