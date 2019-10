Muro cai e deixa feridos na Avenida Dom Luís 

Um muro caiu e deixou três pessoas feridas, na tarde desta sexta-feira (25), no cruzamento da avenida Dom Luís com a Rua Osvaldo Cruz no bairro Aldeota. O local está passando por obras.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram retiradas com vida e foram encaminhadas para o hospital.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram deslocadas para ocorrência. Agentes da AMC também atuam no local para controlar o tráfego.

Vídeo: imagens minutos após a queda do muro

