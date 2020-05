Multidão se aglomera em agência da Caixa em Maranguape para sacar auxílio emergencial

Moradores de Maranguape, na Grande Fortaleza, formaram filas grandes na calçada de uma agência da Caixa Econômica Federal, nesta segunda-feira (4), para receber o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo Governo Federal durante a crise do novo coronavírus no País. Idosos, crianças e pessoas sem máscaras foram vistos na aglomeração. Algusn cegaram ao local ainda na tarde do domingo (3).

As filas prerencial e convencional estavam cheias desde o início da manhã. Segundo o humurista Everton Ferreira, que chegou a fila as 15h do dia anterior, a aglomeração de pessoas dobrava o quarteirão já durante a madrugada. "Passei a tarde na fila, a noite, a madrugada e estamos esperando ser atendidos ainda. Não é muito bom não, a gente fica com medo da insegurança, com frio, com fome. Mas tem que fazer", relata Everton.

O humorista afirma que, devido ao cancelamento dos shows, precisa do valor do auxílio para sustentar a família. Ele conta ainda que teve que se deslocar à agência porque o aplicativo da Caixa apresentou um erro no seu processo. "É um perigo. Todo mundo está aqui por necessidade. Gostaria de estar em casa", lamentou o artista.

Maria da Penha, costureira grávida de 9 meses, entrou na fila para esperar atendimento na agência da Caixa de Maranguape Halisson Ferreira / SVM

Já para Maria do Carmo Soares, dona de casa de 79 anos, o problema para sacar o auxílio foi na sua identidade, que não pode ser emitida a 2° via devido à diminuição dos serviços durante a pandemia. Ela conta que, mesmo sendo do grupo de risco da Covid-19, chegou de madrugada na fila por necessidade. "Moro com 3 famílias, todos sem trabalhar, todos desempregados. Só quem tem um salário sou eu", relata a dona de casa.

Segundo Paula Raquel, idosa e desempregada, há venda de lugares na fila, por quantias de R$ 50,00 a R$ 70,00. Ela chegou ao local por volta de 6h da manhã a precisa do auxílio para pagar o aluguel de onde mora.