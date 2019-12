Multidão acompanha teste da queima de fogos para o Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema

O teste da queima de fogos do Réveillon de Fortaleza atraiu cearenses e turistas na noite desta segunda-feira (30) ao Aterro da Praia de Iracema. A prévia do show pirotécnico durou cerca de três minutos.

O evento foi apenas uma amostra do que deve acontecer na hora da virada do ano, quando o espetáculo de 12 minutos vai colorir o céu da orla de Fortaleza para receber o ano de 2020 logo após a tradicional contagem regressiva.

De acordo com o documento de licitação do show pirotécnico, publicado no Portal de Compras do Município, o serviço de elaboração de projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo piromusical custará R$ 1,2 milhão.

Durante a queima de fogos que dará boas-vindas a 2020, nove músicas estão programadas: “Rainbow” de Beethoven; “Summer (Remix)” – Calvin Harris; 2002 Fifa World Cup Official Anthem; “Final Countdown” – Europe; “Maria Callas” – Carmen Prelude; “Waiting for Love” – Avicii; “Reflections Of Earth” – Illuminations; “Lovers On The Sun” – David Guetta e “Voices” - Vangelis.

Confira a lista das atrações confirmadas: