Mulheres se capacitam mais que homens para vagas no setor administrativo

As mulheres estão se capacitando mais que os homens para vagas no setor administrativo das empresas. A constatação é do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Segundo o presidente do Sine/IDT, características específicas delas são um diferencial procurado com mais frequência pelos empregadores.

"As empresas buscam cada vez mais o que as mulheres têm. Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabem lidar com situações adversas. São as pessoas que mais se preparam e conseguem fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo", explicou o Gilvan Mendes.

Vantagem sobre os homens

Ainda de acordo com Gilvan, durante a seleção o que de fato fortalece o candidato é a qualificação e, quando existe uma disputa entre homem e mulher, outros critérios são avaliados. Um deles é saber ouvir, uma carateristica da mulher. "A mulher acaba saindo na frente. Ela ouve mais, é mais centrada e é isso que o gestor procura", acrescentou.

Oportunidades de emprego

O Ceará tem 810 vagas estão disponíveis para diversos cargos nesta sexta-feira (8), tanto na Capital como no Interior do Estado. O destaque das vagas são para os setores de serviço, comércio e indústria. Em Fortaleza, estão sendo oferecidas 150 oportunidades para quem quer ser motorista de ônibus, 50 vagas para auxiliar de limpeza, entre oportunidades.

Veja lista completa com todas as vagas

FORTALEZA

Açougueiro 15

Auxiliar de confeiteiro 01

Auxiliar de limpeza 50

Bombeiro hidráulico 02

Caseiro 02

Comprador 01

Costureira em geral 12

Eletricista de instalações de veículos automotores 02

Engenheiro mecânico 01

Lubrificador de automóveis 01

Manicure 01

Mecânico de auto em geral 02

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 01

Motofretista 10

Motorista de ônibus urbano 125

Operador de estação de tratamento de água e efluentes 01

Operador de telemarketing ativo 10

Programador de sistemas de computador 01

Repositor - em supermercados 02

Supervisor comercial 01

Supervisor de costura do vestuário 01

Supervisor de vendas de serviços 01

Vendedor pracista 05

Zelador 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 03

Atendente de lojas 06

Auxiliar de estoque 01

Auxiliar de expedição 02

Auxiliar de logistica 03

Balconista 03

Empacotador a mão 03

Jardineiro 01

Motorista de caminhão 02

Operador de caixa 06

Repositor - em supermercados 02

ARACATI

Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3421.2128

OCUPAÇÕES

Auxiliar de cozinha 10

Consultor 01

Cozinheiro de restaurante 01

Forneiro(pizzaria) 01

Garçom 01

Operador de caixa 01

Pizzaiolo 01

Recepcionista de hotel 01



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Ajudante de motorista 01



BARBALHA

Rua. Carius,12 – Centro - Fone :(88) 3102.1195

OCUPAÇÕES

Vendedor pracista 01

BATURITÉ

Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240

OCUPAÇÕES

Cozinheiro geral 01

Garçom 02

CAMOCIM

Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487

OCUPAÇÕES

Mecânico de manutenção de motocicletas 01

Motorista de caminhão 01

Pizzaiolo 01

Representante comercial autônomo 02

CANINDÉ

Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825

OCUPAÇÕES

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Vendedor porta a porta 02

CRATEUS

Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522

OCUPAÇÕES

Caseiro 01

Gerente de restaurante 01

Médico do trabalho 01

Representante comercial autônomo 01

Vendedor pracista 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Auxiliar de escritório 01



CRATO

Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240

OCUPAÇÕES

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Manicure 01

Office-boy 01



EUSÉBIO

Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136

OCUPAÇÕES

Açougueiro 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de pizzaiolo 01

Cozinheiro geral 01

Cumim 01

Peixeiro (comércio varejista) 01

Vendedor pracista 02

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Ajudante de motorista 01

Auxiliar de linha de produção 10



HORIZONTE

Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161

OCUPAÇÕES

Eletricista 01



IGUATU

Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone :(88) 3581.9453

OCUPAÇÕES

Carregador e descarregador de caminhões 01

Costureira de máquinas industriais 02

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Montador de móveis de madeira 01



ITAITINGA

Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621

OCUPAÇÕES

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 07

Eletricista de instalações de veículos automotores 01

Instalador de insulfilm 01

Operador de caldeira 01

Técnico ambiental 01

Vendedor em domicílio 01

Vendedor interno 01



ITAPIPOCA

Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone :(88) 3631.3879

OCUPAÇÕES

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Instalador de antenas de televisão 03

Médico clínico geral 10

Operador de caixa 06

Operador de máquina de envasar líquidos 01



JUAZEIRO DO NORTE

Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744

OCUPAÇÕES

Depilador de couros e peles 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Estilista de moda 01

Padeiro 01

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Vendedor pracista 01

LIMOEIRO DO NORTE

Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960

OCUPAÇÕES

Ajudante de eletricista 06

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de limpeza 02

Bombeiro hidráulico 06

Cozinheiro geral 01

Eletricista 06

Gerente comercial 01

Gerente de frota 01

Mecânico de motocicletas 01

Operador de caixa 20

Repositor de mercadorias 01

Supervisor de vendas comercial 01

Vendedor porta a porta 04



MARACANAÚ

Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030

OCUPAÇÕES

Assistente administrativo 02

Conferente de logística 03

Faturista 02

Gesseiro 01

Professor de inglês 01

Salgadeiro 01

Serralheiro 03

Soldador 03

Vendedor pracista 06



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Auxiliar de linha de produção 05



MARANGUAPE

Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813

OCUPAÇÕES

Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto 02

Costureiro, a máquina na confecção em série 14

Vendedor porta a porta 22

MORADA NOVA

Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818

OCUPAÇÕES

Açougueiro 01

Pizzaiolo 01

PACAJUS

Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594

OCUPAÇÕES

Costureira em geral 02

PACATUBA

Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352

OCUPAÇÕES

Programador de controle de produção 01

Soldador 02

Técnico em eletromecânica 01



PECÉM

Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375

OCUPAÇÕES

Açougueiro 01

Chefe de cozinha 01

Cozinheiro de restaurante 02

Eletrotécnico 03

Promotor de vendas 01

Sushiman 01

Técnico em segurança do trabalho 02

Vendedor pracista 10

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 02

Auxiliar de linha de produção 10

Auxiliar de operação 14

QUIXADÁ

Av. Plácido Castelo,1.559 - Centro - Fone :(88) 3445.1044

OCUPAÇÕES

Analista de crédito (instituições financeiras) 01

Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias 01

Atendente de telemarketing 06

Auxiliar de limpeza 01

Cabeleireiro 02

Coordenador executivo 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Esquadriador (madeira) 01

Manicure 03

Padeiro 01

Projetista de sistemas de áudio 01

Promotor de vendas 01

Recepcionista atendente 01

Representante comercial autônomo 04

Técnico de enfermagem 02

Vendedor porta a porta 04



QUIXERAMOBIM

Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910

OCUPAÇÕES

Especialista em controle de qualidade e planejamento 01

Pedreiro 01

Representante comercial autônomo 01

Vaqueiro 01



RUSSAS

Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563

OCUPAÇÕES

Auxiliar de cozinha 61

Cozinheiro industrial 01

Garçom 60

Salgadeiro 01

Vendedor interno 01

SOBRAL

Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117

OCUPAÇÕES

Analista de controle de qualidade 01

Auxiliar contábil 01

Auxiliar de contabilidade 01

Consertador de pneus 01

Contador 01

Coordenador pedagógico 01

Costureira de máquinas industriais 02

Cozinheiro geral 01

Cozinheiro industrial 01

Encanador industrial 01

Fonoaudiólogo geral 01

Gerente de armazém 01

Gerente de loja e supermercado 01

Impressor serigráfico 02

Instrutor de cursos livres 01

Lanterneiro de automóveis (reparação) 01

Mecânico de automóvel 01

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias 01

Representante comercial autônomo 01

Serralheiro 01

Supervisor de atendimento ao cliente 01

Supervisor de costura do vestuário 01

Supervisor de manutenção de veículos de passeio 01

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico em fibras ópticas 03

Terapeuta ocupacional 01

Visual merchandiser 01



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Auxiliar de linha de produção 31

Motorista entregador 01

Vendedor pracista 01



TAUÁ

Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601

OCUPAÇÕES

Ajudante de serralheiro 01

Costureira em geral 01

Representante comercial autônomo 02

Serralheiro 01



TIANGUÁ

Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329

OCUPAÇÕES

Agente de microcrédito 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de pizzaiolo 01

Chapista de lanchonete 01

Enfermeiro 05

Gerente comercial 01

Pizzaiolo 01

Promotor de vendas 01

Vendedor pracista 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES

Operador de caixa 01



UBAJARA

Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495

OCUPAÇÕES

Empacotador a mão 03