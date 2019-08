Mulher que deu à luz em carro de aplicativo agradece ao motorista

Agora mais tranquila, Marília Araújo, que deu à luz dentro de um carro de aplicativo na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Montese, espera que seu filho tenha “muita saúde”. A mãe e o bebê, que recebeu o nome de Murilo Gabriel, passam bem, após atendimento em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

Durante entrevista ao Diário do Nordeste, Marília Araújo contou que tudo aconteceu muito rápido e que não esperava que o nascimento de seu segundo filho se tornaria notícia. “Eu comecei a sentir (contrações) dentro de casa, foi quando eu chamei o Uber. Assim que eu entrei no carro, o neném nasceu. Segurei o motorista”, conta sobre o episódio.

Ainda de madrugada, por volta de 3h25, Marília entrou no carro para ir ao hospital e conta que ficou nervosa quando percebeu que daria à luz naquele momento. José Edmilson Ramos, sogro, estava acompanhando a mulher e contribuiu na hora do parto. “A gente ficou meio desesperado na hora, mas não tinha outra solução. Ela já estava com nove meses e 10 dias”, destaca o confeiteiro.

Carlos conta que é a segunda vez que uma mulher entra em trabalho de parto no seu carro, mas foi o nascimento de Murilo que eu de fato acompanhou.

José Ramos pontua que Marília chegou a ir ao médico no dia anterior, mas que recebeu a orientação de que não estava na hora adequada para o parto. Hoje, depois do atendimento em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade hospitalar, o bebê foi alimentado e dormiu bastante, como frisa Marília.

Mãe pela segunda vez, a mulher agradece ao motorista que também deu suporte no momento do parto. Segundo o motorista, Carlos Alexandre de Vasconcelos, tudo aconteceu logo após a gestante embarcar. “Quando eu dei a partida para sair do local, a grávida pediu para eu parar, pois não estava mais aguentando e o bebê iria nascer”, conta.