Mulher fica ferida em acidente envolvendo dois veículos no Centro

Uma colisão entre um táxi e um carro de passeio deixou uma mulher ferida, no início da manhã deste sábado (22), no cruzamento das ruas General Sampaio e Senador Alencar, no centro da Capital. Um dos veículos ficou tombado na via. Segundo o taxista, o motorista do outro carro avançou o sinal e provocou o acidente.

O condutor do veículo de passeio disse não lembrar do que aconteceu. Os dois motoristas não se feriram.

A passageira Crislane Barbosa de Lima Nascimento, de 32 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) .

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionados ao local para controlar o trânsito. Uma das vias ficou bloqueada.